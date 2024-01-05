Tekirdağ'da ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Cemaliye Mahallesi'nde A.O. ile ağabeyi F.O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.O. ağabeyi F.O'yu bıçakla yaraladı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı F.O. tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan A.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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