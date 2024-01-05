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        Tekirdağ'da ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:33
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        Tekirdağ'da ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Cemaliye Mahallesi'nde A.O. ile ağabeyi F.O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.O. ağabeyi F.O'yu bıçakla yaraladı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı F.O. tedavi altına alındı.

        Olay yerinden kaçan A.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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