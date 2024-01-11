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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:57
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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

        Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 59 AT 887 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sevginaz Kadıoğlu'a (59) çarptı.

        Yaralanan Kadıoğlu, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Kadıoğlu'nun aracın çarpmasıyla yere düştüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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