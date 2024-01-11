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        Tekirdağ Şehir Hastanesinde üç yılda 3 bin yabancı hasta sağlık hizmeti aldı

        Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülkeden 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:47
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        Tekirdağ Şehir Hastanesinde üç yılda 3 bin yabancı hasta sağlık hizmeti aldı
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        Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülkeden 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi.

        Süleymanpaşa ilçesinde 2020 yılında açılan 114 bin 312 metrekare alana kurulu, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım, 22 palyatif, 22 diyaliz üniteleri, 15 yenidoğan yoğun bakım servisi ve 9 çocuk yoğun bakım yatağı bulunan hastane "bölgenin sağlık üssü" olarak öne çıkıyor.

        Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin Trakya'nın sağlık üssü konumunda olduğunu söyledi.

        Hastanenin yakın illerden gelenlere de hizmet verdiğini ifade eden Kalkan, "Hastaneden 3 yılda 1 milyon 50 bini acil başvurusu olmak üzere toplamda 4 milyon 587 bin hasta ayakta poliklinik hizmeti almıştır. 11 bini yoğun bakımda yatmak üzere 71 bin hastamız yatarak tedavi hizmeti aldı. Toplamda 129 bin cerrahi işlem gerçekleştirilerek hastalarımız şifalarına kavuşturulmuşlardır. Hastanemizde özellikle kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanında nitelikli tıbbi işlemler gerçekleştirildi." dedi.

        Kalkan, hastanenin son sistem fiziki donanımları, nitelikli tıbbi hizmetleriyle bölgeye sağlık hizmeti sunduğunu aktararak, 39 bin civarında hastane acil servislerine hasta kabulü gerçekleştiğini, bunların 4 bin 587'sinin il dışından sevkler olduğunu dile getirdi.

        Hastanenin farklı ülkelerden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirten Kalkan, "Sağlık turizmi kapsamında 3 binin üzerinde hastaya tedavi imkanı sunuldu. Gelen hastalar başta Balkan ülkeleri olmak üzere Kanada'dan, Japonya'dan, Asya'dan tüm Türk Cumhuriyetlerimiz olmak üzere inanılmaz bir şekilde farklı coğrafyalardan hastanemize tedavi olmak üzere gelen yabancı hastalarımız da bulunmaktadır. Onların gözlemleri, izlemleri bize geri dönüş bilgileri de bu ivmenin artarak devam edeceğini göstermektedir." diye konuştu.

        - Şehir Hastanesi 651 deprem izolatörleriyle güven veriyor

        Kalkan, yapılarda izolatörlerin kullanılmasının sarsıntıların azaltılması noktasında çok faydalı olduğunu hatırlattı.

        Hastanelerinin izolatörler dışında kendine mahsus donatı sistemlerine sahip olduğunu aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

        "6 bin 500 metrekarelik güneş paneli, 11 tonluk yağmur suyu depolama alanları ve yine 450 tonluk yakıt tankı rezervi, 90 bin litrelik oksijen rezerviyle herhangi bir olası afet durumunda da hizmetini yüzde 75 kapasitesinde sürdürmesi halinde 90 gün hiçbir yerden ilave katkı almadan sağlık hizmetini sürdürebilecek bir kapasitedir. Ayrıca 651 kolonunda sismik deprem izolatörleri ile güçlendirilmiş bir yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Esnek fiber optik yapılarıyla da genel hizmet sunumlarında hastanemiz bir çevre dostu hastane konumunda hizmetini sürdürmektedir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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