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        Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:51 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:51
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        Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet sürdüren maden ocağında mühendis olarak çalışan E.C. (42), Y.S'nin kullandığı geri manevra yapan kepçenin altında kaldı.

        İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı E.C. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        E.C. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Y.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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