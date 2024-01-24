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        Tekirdağ'da aranan zanlılara yönelik operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:23
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        Tekirdağ'da aranan zanlılara yönelik operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.Ç, K.A, E.A. ile Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ile K.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kumbağ Mahallesi'nde 2 gün önce düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan S.Ç'nin "Kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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