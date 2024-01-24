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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı

        .-Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:19
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
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        .-Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 1 kilogram 15 gram sentetik uyuşturucu, 320 gram esrar, 10 gram eroin ile 220 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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