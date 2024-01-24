Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
.-Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
.-Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda, 1 kilogram 15 gram sentetik uyuşturucu, 320 gram esrar, 10 gram eroin ile 220 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
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