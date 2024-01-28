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        Balıkçılığı bıraksa da limanda beslediği kedilerden kopamadı

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 59 yaşındaki Erdal Coşkunçay, balıkçılığı bıraksa da barınakta 40 yıldır beslediği kedilerden kopamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:04
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        Balıkçılığı bıraksa da limanda beslediği kedilerden kopamadı
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 59 yaşındaki Erdal Coşkunçay, balıkçılığı bıraksa da barınakta 40 yıldır beslediği kedilerden kopamıyor.

        Kentte, 19 yaşında babasıyla balıkçılığa başlayan Coşkunçay, denizden dönüşlerinde Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'ndaki kedileri beslemeye başladı.

        Coşkunçay, balıkçılığı 5 yıl önce bırakmasına rağmen çok sevdiği kedilerden kopamadı.

        Ağ ören balıkçı arkadaşlarına yardım etmek için her gün limana gelen Coşkunçay, yanında getirdiği yiyeceklerle kedileri beslemeyi sürdürüyor.

        Coşkunçay, AA muhabirine, kedileri besleme görevinin babasından miras kaldığını söyledi.

        Barınaktaki kedilerle arkadaş gibi olduklarını belirten Coşkunçay, "Elimden geldiğince kedileri besliyorum. Kedilerin yanı sıra ördek ve martı da besleniyor. Rahmetli babam kedilere çok bakıyordu, ben de onu örnek aldım ve yıllardır balıkçı barınağında kedileri besliyorum. Kedileri beslemeyi sağlığım el verdiği sürece devam ettireceğim." diye konuştu.

        Coşkunçay, kedilerin her gün yolunu gözlediğini, onları hiç yiyeceksiz bırakmadığını dile getirdi.

        Hayvanları beslemenin kendisine huzur verdiğini ifade eden Coşkunçay, şunları anlattı:

        "Şehirde olduğum sürece hiç ihmal etmeden her gün sabah, akşam onları besliyorum. Bizler nasıl yemek ihtiyacı duyuyorsak, onların da yemeğe ihtiyacı var. Onlarla ağabey, kardeş gibiyiz. Beni gördükleri zaman sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Ben de elimden geldiği kadar onlara bakıyorum. Barınaktaki arkadaşlar da zaman zaman besliyor. Bazen geç kaldığım zaman kediler yola çıkıp beni bekliyorlar."

        Balıkçı Ali Hiçyılmaz da Coşkunçay'ın kedileri düzenli olarak beslediğini, limanda herkesin hayvanlara sahip çıkmaya çalıştığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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