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        Trakya "kızartma yağ" denetimi yapıldı

        Trakya'da, özellikle "fast food" tabir edilen hızlı gıdaları üretip bunları toplu halde tüketime sunan işletmelerde kullanılan kızartma yağlarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:03
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        Trakya "kızartma yağ" denetimi yapıldı
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        Trakya'da, özellikle "fast food" tabir edilen hızlı gıdaları üretip bunları toplu halde tüketime sunan işletmelerde kullanılan kızartma yağlarına yönelik denetim yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla ülke genelinde başlatılan kızartma yağ denetimleri sürüyor.

        İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymayan yağlardan numune alınarak analiz ediliyor.

        Yağları uygun olmayan işletmelere idari yaptırım uygulanıyor.

        Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürleri ekiplerinin, il genelinde yaptıkları denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetim seferberliği başlatıldığını söyledi.

        Tarladan sofraya kadar olan aşamalarda gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Öcal, "Vatandaşlar gıda ile ilgili olumsuz bir durumla karşılaştığında ALO 174 gıda hattını arayabilir. Bu durum gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

        - Edirne ve Kırklareli

        Edirne'de ve Kırklareli'nde de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplu tüketim sunan işletmelerde kızartma yağ denetimi yaptı.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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