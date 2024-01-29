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        AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Malkara ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:22
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        AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Malkara ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        İlçedeki bir kafede basın mensuplarıyla buluşan Yüksel, projelerini anlattı.

        Yüksel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve parti teşkilatı katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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