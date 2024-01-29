AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Malkara ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede basın mensuplarıyla buluşan Yüksel, projelerini anlattı.

Yüksel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve parti teşkilatı katıldı.

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