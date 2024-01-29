Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tesiste soğutma çalışmaları devam ediyor.

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