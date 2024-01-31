Ergene Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde yeşil alanlar, park ve bahçeler ile oyun alanlarının temizliğini düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Yüksel, bakımların ihmal edilmeden belirli aralıklarla ilgili ekipler tarafından devam ettiğini ifade etti.

Ekiplerin gereken tüm temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını yaptığını belirten Yüksel,"Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. Temizliği yapılan alanların aynı şekilde kullanımdan sonra da temiz ve düzenli bırakılması önem taşıyor'' ifadelerini kullandı.

- Çorlu'da yol yapım çalışmaları

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Sarıkurt, "İlçe genelinde yapacağımız çalışmalarla ilgili program hazırladık. Vatandaşlarımız istek ve beklentilerine göre çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz her yola ve sokağa müdahale edecek."ifadelerini kullandı.

- Çorluspor 1947 deplasmanda Keşanspor ile karşılaşacak

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, deplasmanda karşılaşacağı Keşanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş yaptığı açıklamada, deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini belirtti.

Oyuncuların maça iyi bir şekilde hazırlandığını aktaran Gümüş, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenim tam. Rakibimiz Keşanspor'u mağlup ederek yolumuza devam etmek istiyoruz."dedi.