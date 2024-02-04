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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapımı süren Kemoterapi Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:28
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapımı süren Kemoterapi Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uzunlar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kampüsünde inşaatı süren Kemoterapi Merkezi'ni gezdi, personelden bilgi aldı.

        Açıklamada, ifadelerine yer verilen Uzunlar, kısa süre içerisinde tamamlanacak merkezde 80 hastanın aynı anda kemoterapi hizmeti alabileceğini belirtti.

        Uzunlar'a ziyaretinde Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ve Meclis Üyesi Muhammet Polat eşlik etti.

        - Uzunlar, Otmanlı Mahallesi'ni ziyaret etti

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Otmanlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

        Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahallenin daha güzel hizmetler alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

        Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven ve muhtar Burhan Sevim eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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