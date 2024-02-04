Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven ve muhtar Burhan Sevim eşlik etti.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahallenin daha güzel hizmetler alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Uzunlar'a ziyaretinde Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ve Meclis Üyesi Muhammet Polat eşlik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uzunlar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kampüsünde inşaatı süren Kemoterapi Merkezi'ni gezdi, personelden bilgi aldı.

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