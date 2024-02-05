Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel ziyaretlerine devam ediyor

Yüksel'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Tekirdağ'a hizmet etmek için büyük hedef ve projelerinin olduğunu aktaran Yüksel, seçimlere kadar gezmedikleri yer ve çalmadıkları kapı bırakmayacaklarını belirtti.

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