Tekirdağ Valisi Soytürk'ün Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, devletin, depremin olduğu andan itibaren tüm kurum ve kuruluşları ile tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesinde arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Bölgede, göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak ve depremden sağ çıkan vatandaşların yaralarını sarmak için büyük bir mücadele verildiğini aktaran Soytürk, "Vatandaşlarımız da depremzede vatandaşlarımıza her türlü desteği vermek için yarıştı. Vatandaşlarımız her zor durumda olduğu gibi alicenaplığını ve yardımseverliğini bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Soytürk, Tekirdağ'dan da deprem bölgesine yardımlar gönderildiği ve personel görevlendirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Tekirdağ'dan deprem bölgelerine 3 bin 408 personel ve gönüllü gönderilmiştir. Kayıtlı olarak toplam 158 iş makinası, yurtdışından 71 tır ve 67 araç gelmiştir. Gelen insani yardım malzemeleri tasnif edilerek 67 tır insani yardım malzemesi afet bölgesinde bulunan illere gönderilmiştir. Bununla birlikte 47 tır ile 564 adet konteynerin sevki Şanlıurfa iline gerçekleştirilmiştir."

Soytürk, Tekirdağ'a gelen 1562 depremzede aileye 3 milyon 63 bin lira tutarında yol ücreti yardımı yapıldığını aktardı.

Deprem sonrası 17 bin 332 depremzedenin kente geldiğini, 10 bin 25 depremzedenin kentte ikamet etmeye devam ettiğini ifade eden Soytürk, şöyle devam etti:

"AFAD'a 141 hak sahipliği başvurusu yapılmıştır. Tekirdağ ilimizde an itibariyle 28 depremzede aile Evim Yuvam Olsun kampanyasından yararlanmaktadır. Bu vesileyle, asrın felaketinin yıldönümünü yaşadığımız günlerde afetzede vatandaşlarımızın yarasını saran ve vatandaşlarımızdan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve milletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın"