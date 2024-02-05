Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre il genelinde 508 yetiştiriciye 109 ton 980 kilogram arı keki verildi.

Özcan, partisi ile MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Özcan, daha sonra Cumhur İttifakı Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş ile bir araya geldi.

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