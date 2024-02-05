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        Doç. Dr. Doğan: Virüsten hastaneye başvurular yüzde 75 azaldı

        TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarında yaşanan artışın, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte düşüşe geçtiğini söyledi. Hastane aciline günlük başvuran 900 kişiden sadece 200'ünün üst solunum yolları şikayetiyle geldiğini belirten Doç. Dr. Doğan, "Viral üst solunum yolları enfeksiyonları pikini yaptı ve azalma seyrine girdi. Ocak ayı ile mukayese ettiğimizde şu an üst solunum yollarına bağlı hastane başvurularında yüzde 75 oranında bir azalma gözlemekteyiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:10
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        Doç. Dr. Doğan: Virüsten hastaneye başvurular yüzde 75 azaldı
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        TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarında yaşanan artışın, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte düşüşe geçtiğini söyledi. Hastane aciline günlük başvuran 900 kişiden sadece 200'ünün üst solunum yolları şikayetiyle geldiğini belirten Doç. Dr. Doğan, "Viral üst solunum yolları enfeksiyonları pikini yaptı ve azalma seyrine girdi. Ocak ayı ile mukayese ettiğimizde şu an üst solunum yollarına bağlı hastane başvurularında yüzde 75 oranında bir azalma gözlemekteyiz" dedi.

        Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, aralık ayından itibaren influenza virüs, respiratuar sinsityal virüs, adenovirüs, rinovirüs ve koronovirüsün de aralarında bulunduğu bir virüs potpurisi yaşandığını belirterek, hastalığın pik sevisine ulaştığını ve hastaneye başvuran hasta sayısını günlük 1750 kişiyle iki katına çıktığını söyledi. Okulların sömestr tatiline girmesiyle üst solunum yolları hastalıklarındaki artışın azaldığını, hastaneye başvuran 900 kişiden sadece 200'ünün üst solunum yolları şikayetiyle geldiğini kaydeden Doç. Dr. Doğan, "Özellikle aralık ayının ilk haftasında başlayan çoklu viral etkenlere bağlı olarak bir üst solunum yolu enfeksiyon sıklığında bir artış trendi başladı. Bu etkenlerde de en sık olarak gördüğümüz enflüanza virüsüydü. Adenavirüs, linevirüs, koronovirüs bunlarda bunlara eşlik eden diğer etkenlerdi bir artış trendi girdik. Özellikle ocak ayının ilk haftasında bunun zirve noktasına ulaştık. Yani viral üst solunum yolları enfeksiyonları pikini yaptı ve azalma seyrine girdi. Ocak ayı ile mukayese ettiğimizde şu an üst solunum yollarına bağlı hastane başvurularında yüzde 75 oranında bir azalma gözlemekteyiz" dedi.

        'BULAŞ ZİNCİRİNDE KIRILMA YAŞANDI'

        Yaşanan virüs potpurisinde okulların tatil edilmesiyle bulaş zincirinde kırılma yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Doğan, "Okulların tatil olmasıyla birlikte bulaş zincirinde bir kırılma yaşandı. Ayrıca diğer sosyal alanlarda da aileler tatile gitti ve sosyal alanlarda da bir boşalma, azalma bunu devam ettiren nedenlerden biri. Birçoğumuz bu etkenleri gördüğümüz için yüksek bir pik beklemeyiz. Fakat okulların açılmasıyla beraber yine enfeksiyon hızında bir artış gözlemleyebiliriz" diye konuştu.

        'YOĞUN BAKIMLARDA AZALMA VAR'

        Doç. Dr. Doğan, hastalığın pik döneminde acil servislerde yaşanan yoğunluğun, yoğun bakım bölümlerinde de yoğunluğa sebebiyet verdiğini şimdi servislerde de azalmanın söz konusu olduğu belirterek şöyle konuştu:

        "Her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış mevsiminde de yoğun bakım kullanımında bir doluluk var. Zaman zaman yatak erişiminde de sorunlar yaşanabilmekte. Fakat yine yoğun bakımda yatışlarda da bir azalma gözlemlemekteyiz. Şimdi yoğun bakıma yatışlar ya da hastaneye üst solunum yolu enfeksiyonunu tetiklediği işte alt solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni veya diğer durumlar yetişkinlerde daha fazla görünmekte, çocuklarda buna bağlı yatışlar daha az. Özellikle yetişkinler için önerebileceğimiz eşlik eden hastalığı olan kişilerin, semptomu olan bireylerle aralarında sosyal mesafeleri korumaları, ayrıca semptom başlangıçlarında başlanacak tedavilerin etkinliği daha yüksek, bu nedenle bir aile sağlığı merkezine başvurup tedavi edilmelerini öneririz. Maske tabii ki özellikle yetişkinlerde, sosyal ortamlara girilecekse, çoklu insanlarla temasta bulunacaksa koruma açısında maske kullanımını öneririz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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