Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 310 gram skunk, 32 gram bonzai, 8 gram esrar, iklimlendirme çadırı, hassas terazi ve esrar öğütücü ele geçirildi.
Operasyonda V.Ö, M.T, M.Y, N.T ve S.D. gözaltına alındı.
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