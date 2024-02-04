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        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:48
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        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.K. (20) idaresindeki 44 HU 633 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        A.K'nin cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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