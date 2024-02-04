Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.K. (20) idaresindeki 44 HU 633 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.K'nin cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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