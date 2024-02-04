Eğitim alanında huzurlu olmanın temel şartının güvenlik tedbirleri olduğunu aktaran Güler, gerekli bütün tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.

Kaymakam Mustafa Güler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, çocukların huzur içinde eğitim görmeleri için bir arada bulunduklarını belirtti.

Projesi öncesi farklı kamu kurumlarında çalışan katılımcılara kan tahlilleri, EKG, antropometrik ölçümler, fiziksel ve fizyolojik testler yapıldı, psikolojik ve bilişsel testler uygulandı.

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