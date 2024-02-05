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        Kapaklı Sitespor grubunu namağlup lider tamamladı

        Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Kapaklı Sitespor grubun son maçında Çorlu Belediyespor'u 3-0 ile geçti. Lider Play Off mücadelelere namağlup olarak katılma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:10
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        Kapaklı Sitespor grubunu namağlup lider tamamladı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Kapaklı Sitespor grubun son maçında Çorlu Belediyespor'u 3-0 ile geçti. Lider Play Off mücadelelere namağlup olarak katılma hakkı kazandı.

        Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılamaya hızlı başlayan Kapaklı Sitespor, maçın sonuna kadar üstünlüğü elinden bırakmadı.

        Sitespor, Cansu, Hazal ve Kardelen'in elinden bulduğu sayılarla ilk seti 25-18 önde tamamladı. İkinci ve üçüncü sette de üstünlüğü elinden bırakmayan Kapaklı Sitespor ikinci seti 25-15 son seti ise 25-19 önde tamamlayarak maçı 3-0 kazandı.

        Bu galibiyet ile grubundaki tüm maçları galibiyetle noktalayan Kapaklı Sitespor, TVF Kadınlar 1. Ligi yolundaki play off mücadelelere katılmaya hak kazandı.

        Grubunu namağlup bitiren Sitespor'da Başantrenör Engin Özbek, play off maçlarında da ellerinden gelenin fazlasını yaparak 1. Lig'e yükseleceklerini söyleyerek takımı ile gurur duyduğunu söyledi.

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