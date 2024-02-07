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        Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:20
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Soytürk, Kıbrıs gazisi Mehmet Pamuk'u evinde ziyaret ederek sohbet etti.

        Ardından Soytürk, 1990'da Isparta'nın Yalvaç ilçesinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Osman Bayraktar'ın ailesini ziyaret etti.

        Şehitlik mertebesine yükselenlere minnet ve şükran borçlu olduklarını belirten Soytürk, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

        Soytürk, daha sonra 2014'de vefat eden eski Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ın Sağlamtaş Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

        Vali Soytürk'e ziyaretlerinde İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve ilçe protokolü eşlik etti.

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        Galeri

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