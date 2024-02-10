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        Tekirdağ'da öğrenciler "Sadık Ahmet" filmini izledi

        Tekirdağ'da öğrenciler "Sadık Ahmet" filmini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:41
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        Tekirdağ'da öğrenciler "Sadık Ahmet" filmini izledi
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        Tekirdağ'da öğrenciler "Sadık Ahmet" filmini izledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince ortaokul öğrencilere yönelik "Haydi çocuklar sinemaya gidelim" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında 205 öğrenci, bir alışveriş merkezindeki sinemada, ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan, Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı "Sadık Ahmet" filmini izledi.

        Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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