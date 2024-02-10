Tekirdağ'da öğrenciler "Sadık Ahmet" filmini izledi.

Etkinlik kapsamında 205 öğrenci, bir alışveriş merkezindeki sinemada, ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan, Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı "Sadık Ahmet" filmini izledi.

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