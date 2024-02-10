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        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler

        Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte ve Cihannüma Derneği Tekirdağ İl Başkanı Şükrü Aktürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:29
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        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler
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        Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte ve Cihannüma Derneği Tekirdağ İl Başkanı Şükrü Aktürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Soykök ve Şahin bir süre sohbet etti.

        Müftü Soykök, üniversitenin şehrin ve bölgenin gelişimine katkısını takdir ettiklerini belirtti.

        Şahin de ziyaret için Soykök'e teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi.

        Tekirdağ TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte ve Cihannüma Derneği Tekirdağ İl Başkanı Şükrü Aktürk de Şahin'e ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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