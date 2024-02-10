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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:54
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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