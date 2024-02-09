Tekirdağ'da, dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma ve Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede trafiğin yoğun olduğu Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, 1 araçta yakalanan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca, kural ihlali yaptığı belirlenen 35 sürücüye de toplam 54 bin 330 lira ceza uygulandı.
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