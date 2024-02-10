Tekirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nusratiye Mahallesi Poyraz Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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