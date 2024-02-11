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        Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti'nin Tekirdağ mitinginde konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 21 yıldan bu yana Türkiye'de üretim, istihdam, ihracat ve refah artışı noktasında çok büyük ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:59
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        Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti'nin Tekirdağ mitinginde konuştu:
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 21 yıldan bu yana Türkiye'de üretim, istihdam, ihracat ve refah artışı noktasında çok büyük ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti.

        Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti'nin Tekirdağ mitinginde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine az bir süre kaldığını söyledi.

        Tekirdağ'ın AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na seçimlerde çok büyük destek verdiğini belirten Bolat, Tekirdağ'dan 31 Mart'ta büyük bir zafer beklediklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlayan hizmet, eser ve çalışma yolculuğunun 2002'den bu yana Türkiye genelinde devam ettiğini anlatan Bolat, "21 yıldan bu yana Türkiye'mizde üretim, istihdam, ihracat ve refah artışı noktasında çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Tekirdağ'ı örnek alalım. Tekirdağ'ımız tarımda, sanayide, ticarette, turizmde, transit ticarette gerçekten çok büyük ilerlemeler, gelişmeler kaydetti." diye konuştu.

        - Seçim sahada kazanılıyor

        Bolat, 31 Mart'ta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel'in başkan seçilmesini, hep birlikte sağlayacaklarını dile getirdi.

        Seçimin sahada kazanılacağını aktaran Bolat, "Herkes en az 50 kişiye ulaşacak. Teşkilatçılık böyle olur. Bu noktada şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Tekirdağ'ımız inşallah Cüneyt Yüksel'in başkanlığında çok daha güzel eserlere, hizmetlere kavuşacak. En güzel örneği Süleymanpaşa ilçesi. AK Parti, Cumhur İttifakı yönetiminde Süleymanpaşa güzel eserlere kavuştu." dedi.

        - "Ticaret arttı"

        Bakan Bolat, ticaretin gelişmesi için gayret sarf ettiklerine değindi.

        Hem iç ticaret hem ihracat hem de istihdamı artırmak için çalıştıklarını ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

        "Tekirdağ'ın ürettiği buğday, arpa, ayçiçeği değerini bulsun, yükselsin' diye çok büyük gayretler sarf ediyoruz. Bunu yaparken çiftçilerinizle, çiftçi birliklerinizle istişareyi hiç azaltmıyoruz. Tekirdağ'ın limanları genişledi, büyüdü. Niye? Ticaret arttığı için.

        Bakın AK Parti iktidara geldiğinde 36 milyar dolar olan ihracatımız, mal ihracatında 256 milyar dolar oldu. Bu ne demektir? Daha fazla gemi geldi, daha fazla yük taşındı, daha fazla kamyon yük taşıdı, şoförler iş buldu. Çorlu'su, Çerkezköy'ü, Kapaklı'sı, Muratlı'sı, bütün Tekirdağ'ın sanayi gelişimi hızlandı. İnsanlar iş buldu, aş buldu, aileleri nefes aldı, refah düzeyi yükseldi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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