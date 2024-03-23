Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Lodos nedeniyle denize çıkamayan balıkçıların limanda ağ ve teknelerinin bakımlarını tamamladıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, kıyıya balıkla dönülen avcılığın olmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

İki gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesiyle, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

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