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        Tekirdağ'da süt ürünleri dağıtım aracından peynir çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde süt ürünleri dağıtım aracından peynir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alına 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:51
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        Tekirdağ'da süt ürünleri dağıtım aracından peynir çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde süt ürünleri dağıtım aracından peynir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alına 2 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir süt firmasının dağıtım aracından çok miktarda kaşar peyniri çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler D.V. ve O.D. çaldıkları malzemelerle yakalandı.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bu arada D.V'nin 25, O.D'nin 47 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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