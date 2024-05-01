Tekirdağ'da süt ürünleri dağıtım aracından peynir çalan 2 şüpheli tutuklandı

Bu arada D.V'nin 25, O.D'nin 47 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir süt firmasının dağıtım aracından çok miktarda kaşar peyniri çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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