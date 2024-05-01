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        Karadenizli tayfalar, Tekirdağ'da sezonluk mesailerinde sona geldi

        Karadeniz'den av sezonunda teknelerde çalışmak için Tekirdağ'a gelen tayfalar, av yasağının ardından başladıkları bakım çalışmaları sonrası memleketlerine dönecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:41
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        Karadenizli tayfalar, Tekirdağ'da sezonluk mesailerinde sona geldi
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        Karadeniz'den av sezonunda teknelerde çalışmak için Tekirdağ'a gelen tayfalar, av yasağının ardından başladıkları bakım çalışmaları sonrası memleketlerine dönecek.

        Eylülde av sezonunun başlamasıyla Tekirdağ'a gelen tayfalar, sezonun sona erdiği 15 Nisan'a kadar teknelerde çalıştı.

        Yasakla birlikte yıpranmış ağları onarmaya, motor ve radar bakımlarını yapmaya başlayan Karadenizli tayfalar, işlerinin bitmesinin ardından evlerinin yolunu tutacak.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'den gelen tayfaların, Marmara'da sezon boyunca nasiplerini aradığını söyledi.

        Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfaların, ağ mesailerinin ardından geri döneceklerini ifade eden Pehlivanoğlu, "Her sene sezon öncesi Karadeniz'in farklı illerinden tayfalar ilimize geliyor. Sezon sona erene kadar tayfalar teknelerde ekmek mücadelesine devam ediyor. Farklı teknelerde çalışan tayfalar sezonun bitmesinin ardından limanda ağ tamirine başladı." dedi.

        Ordulu balıkçı Mustafa Demir de denizdeki ekmek mücadelesinin bu sene tamamlandığını aktardı.

        Sezonu sorunsuz tamamladıkları için mutlu olduklarını belirten Demir, "Ağ tamirlerimizi sürdüreceğiz. Ağ mesaimizin ardından herkes memleketine, ailesinin yanına dönecek." diye konuştu.

        Balıkçı İdris Şeremet ise av yasağının ardından yeni sezon için tayfaların hazırlığa başladığını dile getirerek, gurbete gelen balıkçıların da ailelerine kavuşacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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