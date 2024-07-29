Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü il genelinde çıkan yangınlara TOMA'larla destek verdi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çıkan orman ve anız yangınlarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde bulunan TOMA ve tecrübeli personelden oluşan timin de destek verdiğini belirtti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yerleşim alanları ve sanayi bölgelerini etkileme riski bulunan yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verildiği, yaşam alanları zarar gören ve yangından doğrudan etkilendiği tespit edilen hayvanların temel yaşam gereksinimlerinin sağlanması için çalışma yapıldığı belirtildi.