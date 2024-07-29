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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü il genelinde çıkan yangınlara TOMA'larla destek verdi

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çıkan orman ve anız yangınlarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde bulunan TOMA ve tecrübeli personelden oluşan timin de destek verdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:56
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü il genelinde çıkan yangınlara TOMA'larla destek verdi
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çıkan orman ve anız yangınlarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde bulunan TOMA ve tecrübeli personelden oluşan timin de destek verdiğini belirtti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yerleşim alanları ve sanayi bölgelerini etkileme riski bulunan yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verildiği, yaşam alanları zarar gören ve yangından doğrudan etkilendiği tespit edilen hayvanların temel yaşam gereksinimlerinin sağlanması için çalışma yapıldığı belirtildi.

        Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde sürmesi, bölgede yerel kuvvetli rüzgarların etkili olması sebebiyle sık sık yaşanan ve hızla büyüyen yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına yaz boyunca dahil olunmuş, ihtiyaç duyulan her an yangında görevli personel ile omuz omuza görev ifa edilmiştir. Yaşanan yangınlarda bireysel hataların minimuma indirilmesi, can dostlarımızın doğal yaşam alanlarının korunmasına özen gösterilmesi tarım bölgesi olan coğrafyamız için azami önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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