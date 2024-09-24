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        Down sendromlu Mert çalıştığı firmanın sevilen ismi oldu

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da ailesinin desteği ve aldığı özel eğitimle kendisini geliştiren 23 yaşındaki down sendromlu Mert Ballı, çalıştığı iş yerinde sempatik tavırlarıyla arkadaşlarının sevgisini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:30
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        Down sendromlu Mert çalıştığı firmanın sevilen ismi oldu
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da ailesinin desteği ve aldığı özel eğitimle kendisini geliştiren 23 yaşındaki down sendromlu Mert Ballı, çalıştığı iş yerinde sempatik tavırlarıyla arkadaşlarının sevgisini kazandı.

        Ailesinin ilk çocuğu olan Mert Ballı, down sendromlu olarak dünyaya geldi. 3 yaşından itibaren özel eğitim almaya başlayan Ballı, gördüğü eğitimlerle kısa sürede sosyalleşti.

        Annesinin hasta olduğu dönemlerde evin ihtiyaçlarını karşılayan Mert, tek başına çevre illere seyahat yapabilecek kadar kendini geliştirdi.

        Bir iş yerinde çalışma isteği olan Ballı, 2 sene önce bir tanıdığının aracılığıyla Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde deri ürünleri imalatı yapan bir firmada ofis elemanı olarak işe alındı.

        Ballı, firmaya gelen misafirlere ve personele çay ve kahve servisi yapıyor.

        - "Mert işine severek gidiyor"

        Anne Sevgi Ballı, AA muhabirine, oğlunun çalıştığı iş yerinde sevilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Mert'in iş yerinde mutlu olduğunu anlatan Ballı, "Mert, buraya gelmekten çok mutlu ve burayı çok seviyor. Sosyal bir çocuk, sürekli spor yapıyor ve çalışmak istiyor. Evde durmak istemiyor." dedi.

        Ballı, oğlunun aldığı eğitimlerle sürekli geliştiğini belirtti.

        Mert ile iş yerinde yaptıklarıyla ilgili sohbet ettiklerini anlatan anne Ballı, "Mert, 'Bugün çok çalıştım, misafirimiz çoktu' diyor, çay ve kahve yaptığını anlatıyor. Severek işine geliyor. Erken kalkıyor ve servisinden önce dışarı çıkıyor. İşinden çok memnun."diye konuştu.

        - "Herkes onu soruyor"

        Firmanın yönetim kurulu başkanı Okay Kovancı da Mert'in çalışkan personellerinden biri olduğunu ifade etti.

        Mert'in iş yerine inanılmaz bir enerji kattığını vurgulayan Kovancı, sempatik tavırlarıyla ve konuşmalarıyla Mert'in herkese kendini sevdirdiğini dile getirdi.

        Kovancı, firmaya yurt dışından gelen misafirlerin Mert'i ilk gördüklerinde şaşırdıklarını ifade etti.

        Misafirlerin çok sevmelerinden dolayı ikram servisini Mert'ten istediklerini anlatan Kovancı, "Misafirlere Mert'in bizimle çalıştığını anlatıyorum ve özellikle servisi ondan istiyorlar. 'Çay, kahve, yemek her şeyi Mert bize getirsin' diyorlar, çok mutlu oluyorlar. Mert'i burada görmedikleri zaman geldiklerinde 'Mert nerede?' diye soruyorlar. Mert bizim enerjimizi artırıyor, onu çok seviyoruz. Mert inşallah her zaman bizimle olacak." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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