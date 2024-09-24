Down sendromlu Mert çalıştığı firmanın sevilen ismi oldu

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da ailesinin desteği ve aldığı özel eğitimle kendisini geliştiren 23 yaşındaki down sendromlu Mert Ballı, çalıştığı iş yerinde sempatik tavırlarıyla arkadaşlarının sevgisini kazandı.

Ailesinin ilk çocuğu olan Mert Ballı, down sendromlu olarak dünyaya geldi. 3 yaşından itibaren özel eğitim almaya başlayan Ballı, gördüğü eğitimlerle kısa sürede sosyalleşti.

Annesinin hasta olduğu dönemlerde evin ihtiyaçlarını karşılayan Mert, tek başına çevre illere seyahat yapabilecek kadar kendini geliştirdi.

Bir iş yerinde çalışma isteği olan Ballı, 2 sene önce bir tanıdığının aracılığıyla Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde deri ürünleri imalatı yapan bir firmada ofis elemanı olarak işe alındı. Ballı, firmaya gelen misafirlere ve personele çay ve kahve servisi yapıyor. - "Mert işine severek gidiyor" Anne Sevgi Ballı, AA muhabirine, oğlunun çalıştığı iş yerinde sevilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Mert'in iş yerinde mutlu olduğunu anlatan Ballı, "Mert, buraya gelmekten çok mutlu ve burayı çok seviyor. Sosyal bir çocuk, sürekli spor yapıyor ve çalışmak istiyor. Evde durmak istemiyor." dedi.

Ballı, oğlunun aldığı eğitimlerle sürekli geliştiğini belirtti. Mert ile iş yerinde yaptıklarıyla ilgili sohbet ettiklerini anlatan anne Ballı, "Mert, 'Bugün çok çalıştım, misafirimiz çoktu' diyor, çay ve kahve yaptığını anlatıyor. Severek işine geliyor. Erken kalkıyor ve servisinden önce dışarı çıkıyor. İşinden çok memnun."diye konuştu. - "Herkes onu soruyor" Firmanın yönetim kurulu başkanı Okay Kovancı da Mert'in çalışkan personellerinden biri olduğunu ifade etti.