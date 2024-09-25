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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle buluştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:29
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle buluştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi.

        Yılmaz, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına gelişinde, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş ve partililer tarafından karşılandı.

        Yusuf Ziya Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimlerinin ardından illerde durum değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

        AK Parti'nin geleceğe dönük siyasi stratejilerini ve programlarını istişare ettiklerini belirten Yılmaz, hizmet odaklı bir şekilde durmadan çalıştıklarını vurguladı.

        Sandıktan çıkan sonucu en iyi şekilde okuyup değerlendirdiklerini anlatan Yılmaz, "Aldığımız oyun adeta anlamını bir talimat gibi gören ve bu talimatı öpüp başının üstüne koyan siyasi hareket olduğumuzu Cumhurbaşkanımız her zaman ifade eder. Seçim bitti, hemen ertesi günü sahada çalışmalarımıza bu anlayışla birlikte başladık." dedi.

        Yılmaz, Edirne ve Kırklareli'nde partililerle buluştuktan sonra bugün Tekirdağ'a geldiğini aktardı.

        AK Parti'nin başarısı için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Siyasette nerede durduğunuzdan çok daha önemli bir şey vardır. Nerede yürüdüğünüz, hangi yolu katettiğiniz, hangi mücadelenin içinde olduğunuz. Biz, 31 Mart 2024 seçimlerinden aldığımız sonuçtan sonra mücadele azmini, yürüdüğümüz yoldaki stratejimizi güçlendirmeyi, düşük tempoyla yürüyorsak koşmamız gerektiğini düşünen bir siyasi hareket olarak bu mücadeleyi veriyoruz." ifadesini kullandı.

        Programda, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de selamlama konuşması yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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