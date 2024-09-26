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        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü

        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:59
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        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü
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        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.A. idaresindeki 34 BBG 407 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet İzgi'ye (84) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İzgi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İzgi'nin cenazesi, incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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