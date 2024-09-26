Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü
Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.A. idaresindeki 34 BBG 407 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet İzgi'ye (84) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İzgi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İzgi'nin cenazesi, incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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