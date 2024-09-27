Tekirdağ'da iskeleden düşen işçi öldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iskeleden düşen işçi, hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iskeleden düşen işçi, hayatını kaybetti.
İşçi Bekir İnaç, Karaağaç Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı fabrikada arıtıcı tankını boyadığı sırada iskeleden düştü.
Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, İnaç'ın öldüğü belirlendi.
Bekir İnaç'ın cenazesi Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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