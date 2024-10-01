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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:40
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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik çalışma sonrası ilçe merkezindeki 3 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, sosyal medya üzerinden güzellik merkezi ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde, fuhşa yer temin ettikleri ve dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Ş.D. A.D. S.M. A.C.Y. S.T. B.A. ve A.V. gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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