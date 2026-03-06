Çorlu'da motosiklet ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Hürriyet Mahallesi'nde Orhan T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, okul servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Orhan T. ile arkasında bulunan Zeynep A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.