Kapaklıspor, Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol'u uzatma sürelerinde mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Kapaklıspor, sahasında normal süresi 75-75 biten maçı uzatma çeyreğinde 81-77 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Çerkezköy OSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip Kapaklıspor hızlı başladı.

Sarı Lacivertli ekipte kaptan Erkan Veyseloğlu ve Marcus Shaver takımı adına iki etkili isim olurken, Balıkesir temsilcisi Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol'da Erkin Şenel takımını maça ortak etti. Karşılaşmanın ilk çeyreği 24-18 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.