Tekirdağ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bora Alıntaş yönetimindeki 59 SA 722 plakalı ticari araç, M.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Alıntaş, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, M.D. ve F.M.D. ise Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alıntaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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