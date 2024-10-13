Tekirdağ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alıntaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada yaralanan Alıntaş, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, M.D. ve F.M.D. ise Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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