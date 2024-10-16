Tekirdağ'da "Türkiye Duman Uygulaması" yapıldı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince, "Türkiye Duman Uygulaması" gerçekleştirildi.

Kentte, 51 ekibin katıldığı uygulamada içkili yer, bakkal ve büfe olmak üzere toplam 328 iş yeri kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 3 bin 426 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan 13 şüpheliyi yakaladı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1515 litre sahte içki, 93 kilogram kaçak tütün, 25 bin makarona el konuldu.