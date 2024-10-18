Tekirdağ'da yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı.
O.H. yönetimindeki servis minibüsü, Rumeli Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ile A.Y'ye çarptı.
Kazada yaralanan anne ve çocukları sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan sürücü O.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaza anı, çevredeki iş yeri kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve iki çocuğuna minibüsün çarptığı anlar yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.