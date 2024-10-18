Tekirdağ'da yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı

Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve iki çocuğuna minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

O.H. yönetimindeki servis minibüsü, Rumeli Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ile A.Y'ye çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.