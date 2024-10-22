Kapaklıspor, sahasında TED Ankara Koleji'ni mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Kapaklıspor sahasında TED Ankara Koleji'nin son salise basketi ile 88-87 mağlup etti.

Çerkezköy OSB Spor Salonunda oynanan mücadeleye Kapaklıspor sahaya Erkan, Shaver, Cem, Thomas, Kürşat beşi ile çıkarken konuk ekip TED Ankara Gueye, Mustafa Baştürk, Florence, Kutay ve Berkay beşi ile sahaya çıktı.

Maçın ilk yarısında her iki takımda başa baş bir mücadele ortaya koydu.

Kapaklıspor seyircisinin desteğini de arkasına alarak Thomas ve Shaver'in elinden bulduğu sayılarla maçı önde götürdü. Konuk ekip TED Ankara ise Gueye, İlker Tunalı'DAN bulduğu sayılarla maça ortak oldu ve ilk yarı 41-40 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.