Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
D.B. ile Efe Ö. arasında Zafer Sokak'ta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada Efe Ö, Ramazan Batur'u (48) bıçakladı.
Ağır yaralanan Batur, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan D.B, B.B, Ö.Ö. ve N.P. de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüpheli Efe Ö. ise polislerce kısa sürede yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.