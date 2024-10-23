Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        İspanya'ya yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atan İsveçli 65 yaşındaki yüzücü Tekirdağ'a ulaştı

        Türkiye'den İspanya'ya yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atmaya başlayan maceraperest İsveçli yüzücü, günde ortalama 3 saat yüzerek 23 gün önce başladığı yolculuğunda Tekirdağ'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'ya yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atan İsveçli 65 yaşındaki yüzücü Tekirdağ'a ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'den İspanya'ya yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atmaya başlayan maceraperest İsveçli yüzücü, günde ortalama 3 saat yüzerek 23 gün önce başladığı yolculuğunda Tekirdağ'a ulaştı.

        İspanya'da yaşayan işçi emeklisi 65 yaşındaki Jari Cennet Tammi, uzun soluklu, deniz ve karayı içeren yolculuğu için 3 hafta önce İstanbul'dan kulaç atmaya başladı.

        Çadırının olduğu çantayla yüzen ara ara kıyıya çıkarak kamp yapan maceracı yüzücü, kimi zaman sosyal medya aracılığıyla kendisini davet eden misafirperver ailelerin yanında kalıyor.

        Tekirdağ'da Ayvasıl mevkisinde kıyıya çıkan Tammi, burada Ayvacıklı ailesinin konuğu olacak.

        Tammi, 10 yılda İspanya'ya ulaşmayı hedefliyor.

        -10 yılda 10 ülkeyi geçmeyi hedefliyor

        Jari Cennet Tammi, gazetecilere yaptığı açıklamada, macerasına 23 gün önce başladığını söyledi.

        Yolculuğuna Asya kıtasından başlamanın daha heyecan verici olduğunu belirten Tammi, bu nedenle İstanbul'u başlangıç noktası olarak seçtiğini kaydetti.

        Türk insanının misafirperverliğinin kimi zaman şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Tammi, "Hep yüzmüyorum zaman zaman mola vererek, kamp yaparak dinleniyorum. Türk insanı çok cana yakın, sürekli bana bir şeyler yediriyorlar, bir şeyler alıyorlar, şaşırdım. Çok cana yakın ve arkadaş canlısı insanlar." dedi.

        Tammi, 10 yıl boyunca yüzerek 10 ülkeden geçerek yolculuğunu tamamlayacağını ifade etti.

        - Yolculuğunu kitaplaştıracak

        Yüzmeyi çok sevdiğini ve denizde olmaktan keyif aldığını belirten Tammi, şöyle devam etti:

        "Bu etkinliği yalnız başına hayatta kalmayı becerebilmek istediğim için yapıyorum. Tek başıma yaşayabilmenin, kamp yapmanın verdiği ayrı bir keyif var. Bu yüzden yapıyorum. Bu tür uzun mesafeli yüzüşlerde yaşlı olmam benim için daha avantajlı oluyor. Maraton koşucularında da bu vardır. Yani 35 yaşında bir maraton koşucusu 22 yaşındaki bir maraton koşucusundan daha başarılıdır.

        Yaşımın vermiş olduğu ayrı bir özgüven var. Ortalama 10 yıl sürecek bir süreç bu, yaklaşık 10 bin kilometre yüzeceğim. 10 yıl sonra bu serüveni tamamladığımda bunu bir kitap haline getirip gelecek nesillere bunu aktarmak istiyorum."

        Tammi'yi misafir eden Mesut Ayvacıklı da maceraperest konuğu, en iyi şekilde misafir edeceklerini söyledi.

        Ayvacıklı, Tammi'nin çok zor bir şeyi denemek için yola çıktığını ifade ederek, "Dünyada yapılması zor bir macera. 10 bin kilometre yüzerek kıyı şeridinden 10 ülke geçerek böyle bir hedefe koşmuş. Haberimiz olunca misafir etmek istedik, davet ettik o da kırmadı bizi kabul etti. Bu konuda ona destek vermek istedik, o yüzden bir aradayız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
        Bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da 104 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da 104 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
        Tekirdağ'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da anne adayları doğuma gebe okulundaki eğitimlerle hazırlanıyor
        Tekirdağ'da anne adayları doğuma gebe okulundaki eğitimlerle hazırlanıyor