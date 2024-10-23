İspanya'ya yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atan İsveçli 65 yaşındaki yüzücü Tekirdağ'a ulaştı

Türkiye'den İspanya'ya yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atmaya başlayan maceraperest İsveçli yüzücü, günde ortalama 3 saat yüzerek 23 gün önce başladığı yolculuğunda Tekirdağ'a ulaştı.

İspanya'da yaşayan işçi emeklisi 65 yaşındaki Jari Cennet Tammi, uzun soluklu, deniz ve karayı içeren yolculuğu için 3 hafta önce İstanbul'dan kulaç atmaya başladı.

Çadırının olduğu çantayla yüzen ara ara kıyıya çıkarak kamp yapan maceracı yüzücü, kimi zaman sosyal medya aracılığıyla kendisini davet eden misafirperver ailelerin yanında kalıyor.

Türk insanının misafirperverliğinin kimi zaman şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Tammi, "Hep yüzmüyorum zaman zaman mola vererek, kamp yaparak dinleniyorum. Türk insanı çok cana yakın, sürekli bana bir şeyler yediriyorlar, bir şeyler alıyorlar, şaşırdım. Çok cana yakın ve arkadaş canlısı insanlar." dedi.

Yolculuğuna Asya kıtasından başlamanın daha heyecan verici olduğunu belirten Tammi, bu nedenle İstanbul'u başlangıç noktası olarak seçtiğini kaydetti.

"Bu etkinliği yalnız başına hayatta kalmayı becerebilmek istediğim için yapıyorum. Tek başıma yaşayabilmenin, kamp yapmanın verdiği ayrı bir keyif var. Bu yüzden yapıyorum. Bu tür uzun mesafeli yüzüşlerde yaşlı olmam benim için daha avantajlı oluyor. Maraton koşucularında da bu vardır. Yani 35 yaşında bir maraton koşucusu 22 yaşındaki bir maraton koşucusundan daha başarılıdır.

Yüzmeyi çok sevdiğini ve denizde olmaktan keyif aldığını belirten Tammi, şöyle devam etti:

Yaşımın vermiş olduğu ayrı bir özgüven var. Ortalama 10 yıl sürecek bir süreç bu, yaklaşık 10 bin kilometre yüzeceğim. 10 yıl sonra bu serüveni tamamladığımda bunu bir kitap haline getirip gelecek nesillere bunu aktarmak istiyorum."

Tammi'yi misafir eden Mesut Ayvacıklı da maceraperest konuğu, en iyi şekilde misafir edeceklerini söyledi.

Ayvacıklı, Tammi'nin çok zor bir şeyi denemek için yola çıktığını ifade ederek, "Dünyada yapılması zor bir macera. 10 bin kilometre yüzerek kıyı şeridinden 10 ülke geçerek böyle bir hedefe koşmuş. Haberimiz olunca misafir etmek istedik, davet ettik o da kırmadı bizi kabul etti. Bu konuda ona destek vermek istedik, o yüzden bir aradayız." ifadelerini kullandı.