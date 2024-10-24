Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kapaklı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 12 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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