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        Tekirdağ'da Filistinlilere destek için "hayır çarşısı" kuruldu

        Tekirdağ'da,İsrail saldırıları altında bulunan Filistinlilere destek amacıyla "hayır çarşısı" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:09
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        Tekirdağ'da Filistinlilere destek için "hayır çarşısı" kuruldu
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        Tekirdağ'da,İsrail saldırıları altında bulunan Filistinlilere destek amacıyla "hayır çarşısı" kuruldu.

        İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfınca, Valilik önünde açılan stantlarda, el emeği ürünler ile gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu.

        Vakfın Tekirdağ Temsilcisi Süleyman Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

        Çalışkan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in katliamlarını tepki göstermek için meydanlarda olduklarını belirtti.

        Saldırıların ilk gününden bu yana sürekli zulme uğrayan insanlar için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Çalışkan, "Bugün de gönüllerimizin desteğiyle hayır çarşısında ürün satışı yapacağız. Toplanan gelirleri de derneğimiz aracılığıyla Gazze'ye ulaştıracağız. Burada toplanan gelirle, orada insanlara gıda, yemek ve su dağıtımı yapacağız. İnsanların, memleketimizin, mazlumların rahata ulaşması için her zaman meydanlarda olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Stantlarda satışlar akşama kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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