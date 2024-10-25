Çorlu Belediyesinin hobi bahçeleri için yeni dönem kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada başvuruların 8 Kasım'da sona ereceğini söyledi.

Çorlu Belediyesince 2021'de hayata geçirilen ve kentte yaşayan vatandaşların kendi ürünlerini üretebilmelerine, toprakla buluşarak stresten uzaklaşabilmelerine olanak sağlayan hobi bahçeleri projesinde 2025 yılı için ön talep toplama kayıtlarına başlandığını kaydeden Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 180 adet hobi bahçesinden 18 adedi şehit yakını, gazi ve 1. derece gazi yakını ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak tahsis edilecek. Aralık ayı içerisinde tahsis hakkı kazananlara bildirimlerin yapılmasının ardından 1-31 Ocak tarihleri arasında gerekli belgeler hazırlanarak ücret ödeme işlemleri tamamlanacak. 15 Mart-15 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak hobi bahçelerinden faydalanabilmek için vatandaşlarımızın 8 Kasım'a kadar hobi bahçelerinde bulunan formu doldurularak isletmemd@corlu.bel.tr adresine elektronik posta yolu ile göndererek müracaat etmeleri gerekmektedir."

- Ergene'de asfaltlama çalışmaları sürüyor Ergene ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçe genelinde asfaltlama çalışmasına başladıklarını belirtti. Çalışma programı dahilinde gerekli ve ihtiyaç duyulan yerlere asfalt uygulamaya başladıklarını ifade eden Topak, öncelik sıralamasına göre çalışmaları yürüteceklerini dile getirdi. Ekiplerin çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Topak, "İlçe genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla yollarımızı daha iyi ve yaşanabilir hale getirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Belirlenen program dahilinde her yere müdahale edeceğiz. Bu programı hazırlarken halktan gelen talepleri de dikkate aldık." ifadelerini kullandı.