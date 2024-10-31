Tekirdağ'da otomobilin bariyere çarpma anı güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nusratiye Mahallesi'nde 34 EVA 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Otomobil sürücüsü M.D'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.