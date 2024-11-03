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        Çinli Jianwei Tao, geleneksel müzik aleti "Suona" ile Tekirdağ'da kültürünü tanıtıyor

        Çalışmak için Tekirdağ'a gelen 47 yaşındaki Çinli Jianwei Tao, boş vakitlerinde cadde ve sokaklarda ülkesinin müzik aleti suona ile kültürünü tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:15
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        Çinli Jianwei Tao, geleneksel müzik aleti "Suona" ile Tekirdağ'da kültürünü tanıtıyor
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        Çalışmak için Tekirdağ’a gelen 47 yaşındaki Çinli Jianwei Tao, boş vakitlerinde cadde ve sokaklarda ülkesinin müzik aleti suona ile kültürünü tanıtıyor.

        Çin'in Şanghay kentinden Türkiye'ye bir fabrikada makine kurulumu için gelen Tao, boş zamanlarında suona ile vatandaşların karşısına çıkıyor.

        İcra ettiği müzikle herkesin dikkatini çeken Tao, sosyal medya üzerinden yayınlanan videolarla ilgi görüyor.

        Tao, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren müziği çok sevdiğini söyledi.

        Suonayı gittiği her yere yanında taşıdığını aktaran Tao, notaları unutmaması adına sürekli tekrar yapması gerektiğini belirtti.

        Tekirdağ'da yaşayanların kendisine ilgi gösterdiğini ve çaldığı melodileri dinlediğini anlatan Tao, telefondan çeviri aracılığıyla vatandaşlara Çin kültürünü ve suona adlı müzik aletini anlattığını dile getirdi.

        Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Tao, "Suona ile notalar çalmayı seviyorum. Müzisyen değilim ama çok çalışıp güzel şarkılar çalmak istiyorum."dedi.

        Tao, Türkiye ve Çin'in son derece güzel ilişkilere sahip iki önemli ülke olduğunu vurguladı.

        Türkiye'de kültür elçisi gibi ülkesinin müziğini tanıtmak için çalıştığını anlatan Tao, "Amacım, Çin müziğini Türkiye'ye tanıtmak. Türkiye'yi, insanlarını ve yemeklerini çok sevdim ve beni etkiledi. Herkes son derece nazik, dost canlısı. Bu şekilde Türkiye ve Çin arasındaki dostluğa herkes tanıklık ediyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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