Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:12 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 4 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 35 sentetik ecza hap ve 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Bedava bilet askıda
        Bedava bilet askıda
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da atık suları arıtılıp Marmara Denizi'ne deşarj eden OSB sayısı 6...
        Tekirdağ'da atık suları arıtılıp Marmara Denizi'ne deşarj eden OSB sayısı 6...
        Tekirdağ'a, Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Merkezi kuruluyor
        Tekirdağ'a, Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Merkezi kuruluyor
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da Kızılay Haftası etkinliklerle kutlanıyor
        Tekirdağ'da Kızılay Haftası etkinliklerle kutlanıyor
        Tekirdağ'a Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi yapılacak
        Tekirdağ'a Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi yapılacak
        Tekirdağ'da bir hükümlünün iş yerine av tüfeğiyle ateş açması güvenlik kame...
        Tekirdağ'da bir hükümlünün iş yerine av tüfeğiyle ateş açması güvenlik kame...